Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວັນປະຊາກອນໂລກ (11 ກໍລະກົດ)

ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ກຳນົດວ່າ “ປະຊາກອນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນແຖວໜ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ”.
ງານຊຸມນຸມມິດຕິງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດງານຊຸມນຸມມິດຕິງສະໜັບສະໜູນວັນປະຊາກອນໂລກ (11 ກໍລະກົດ) ປີ 2025 ແລະ ປະກາດບົດລາຍງານສະພາບການປະຊາກອນໂລກປີ 2025.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ດ່າຮົ່ງລານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ກຳນົດວ່າ “ປະຊາກອນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນແຖວໜ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ”. ທາງກະຊວງພວມຕັ້ງໜ້າສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄລຍະ 2026 – 2035 ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮັບປະກັນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ດ້ວຍຫຼັກການ ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະວິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top