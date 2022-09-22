ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ (20 ກັນຍາ 1977 – 20 ກັນຍາ 2022), ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres. ໃນໂທລະເລກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂລກ ແລະ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)