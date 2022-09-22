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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ (20 ກັນຍາ 1977 – 20 ກັນຍາ 2022), ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres. ໃນໂທລະເລກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ  ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂລກ ແລະ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ໂຕ​ເລິມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອາ​ຊຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າ​ມ​ຊາດ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ ໂຕ​ເລິມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອາ​ຊຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າ​ມ​ຊາດ

ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 16 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊຽນກະທຳ ພ້ອມກັນຮັບມື ຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ” ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຮູບແບບທາງໄກ. ທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
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