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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດຂອງບັນດາເວທີປາໄສ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີ BRICS

ການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນເພື່ອຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, Vladimir Putin, ປະທານກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ - BRICS ປີ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມ BRICS ເປີດກວ້າງຢູ່ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແຕ່ວັນທີ 23 – 24 ຕຸລາ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ ແລ້ວ, ການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນເພື່ອຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ເອກກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງມິງຄອຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອສົ່ງສານຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະນູນບົດບາດຂອງບັນດາເວທີປາໄສ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີ BRICS, ເຄື່ອນໄຫວບົນພື້ນຖານເຄົາລົບກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ...
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