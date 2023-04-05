ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະເໜີ ປ່ຽນໃໝ່ແບບວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ
ວັນທີ 4 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດສະມາຊິກ ( ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ໄທ), ບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ຈີນ ແລະ ມຽນມາ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ, ບັນດາອົງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ບັນດາອົງການສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຄົມໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເລກົງແທັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມ - ຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ການນຳສຸດຍອດທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໃນວັນທີ 5 ເມສາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເລກົງແທັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄະນະກຳມາທິການຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການແທດຈິງ, ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ ເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດອີງໃສ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ; ຮັບປະກັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ນ້ຳໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍເຖິງກະແສນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ທຸກການພັດທະນາຄວນມຸ່ງໄປເຖິງສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາຊົນເຂດແຄມແມ່ນ້ຳເຖິງວ່າຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ຕາມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ບັນດານາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ເມສາ.