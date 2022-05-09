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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນກຳມະບານໂລກ

ນັບແຕ່ວັນທີ 06 – 08 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ, ປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະພັນແຮງງານໂລກ (WFTU) ຄັ້ງທີ 18 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຣົມ, ອີຕາລີ. ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 430 ທ່ານທີ່ມາຈາກ 106 ປະເທດໃນໂລກ.
  ທ່ານປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ Georges Mavrikos ເລຂາທິການໃຫຍ່ WFTU ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນທັງດ້ານຈຳນວນແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ WFTU ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາ, ປັບປຸງບົດບາດປະຈັນບານຂອງ WFTU ໃນການຕໍ່ສູ້ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນ.

ໂດຍສະເໜີບົດປະກອບຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ WFTU ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພັນກຳມະບານໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສະມາຊິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃນການເຮັດວຽກ 3 ວັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນໃນໂລກ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄະນະນຳຊຸດໃໝ່, ໃນນັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານຂອງ WFTU ໃນອາຍຸການຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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