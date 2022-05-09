ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນກຳມະບານໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ Georges Mavrikos ເລຂາທິການໃຫຍ່ WFTU ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນທັງດ້ານຈຳນວນແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ WFTU ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາ, ປັບປຸງບົດບາດປະຈັນບານຂອງ WFTU ໃນການຕໍ່ສູ້ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂລກໃນປັດຈຸບັນ.
ໂດຍສະເໜີບົດປະກອບຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ WFTU ເພື່ອແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພັນກຳມະບານໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສະມາຊິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນການເຮັດວຽກ 3 ວັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນໃນໂລກ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄະນະນຳຊຸດໃໝ່, ໃນນັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນດິ່ງຄາງ ໄດ້ຮັບການສະເໜີໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານຂອງ WFTU ໃນອາຍຸການຕໍ່ໄປ.