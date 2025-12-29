Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາເຂດຊາຍແດນ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ 2 ປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການຮ່ວມມືປີ 2026
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 25 – 27 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປິຄັ້ງທີ 34 ລະຫວ່າງ 2 ຄະນະຜູ້ແທນເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ໃນ 2 ປີ 2024 – 2025, ຄະນະນັກວິຊາການປະສົມຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດຕົວຈິງ 10 ຄັ້ງ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຢ່າງທັນການ. 2 ຝ່າຍກໍ່ສົມທົບກັນປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນ, ຫຼັກໝາຍ; ຄຸ້ມຄອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳໃນເຂດຊາຍແດນ ຖືກຕາມສັນຍາປີ 2016.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຊາຍແດນ 2 ປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການຮ່ວມມືປີ 2026 ໃນບັນດາວຽກງານ ຄື: ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ; ປ້ອງກັນ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສັງຄົມເຂດຊາຍແດນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ພັດທະນາ 2 ຟາກເຂດຊາຍແດນ…

2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມການຮ່ວມກວດກາເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະ ຫຼັກໝານຊາຍແດນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2016 ແລະ ສັນຍາ 2016; ດຳເນີນການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມສັນຍາ 2016 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່ກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ປີ 2025 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຫຼາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃນສະພາບການສາກົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ພຽງໃນປີດຽວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງຜົນກະທົບ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງໃນເວທີສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top