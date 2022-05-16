ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະທຸກຂັ້ນ
2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢ່າງເປັນທາງການ. ພາຍຫຼັງການຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 2 ຝ່າຍຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ.
2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ. ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ເປັນເອກະພາບທັດສະນະກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ໂດຍສັນຕິວິທີ ແລະ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສືບທອດມູນເຊື້ອສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ເຂດອານຸແມ່ນ້ຳຂອງ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄລຍະ 2022 – 2026.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີອາໄລຫາບັນດານັກຮົບນີລະນາມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)