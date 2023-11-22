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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນ ສັນຕິພາບແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດເພື່ອພັດທະນາ

ສັນຕິພາບ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ໃນສະພາບສົງຄາມ ແລະ ການປະທະກັນພວມປະກົດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກນັ້ນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກ່ວາ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ

ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດກ່ຽວກັບ “ການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການພັດທະນາລວມ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສັນຕິພາບ ແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ໃນສະພາບສົງຄາມ ແລະ ການປະທະກັນພວມປະກົດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກນັ້ນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກ່ວາ ໃນການປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ ສະກັດກັ້ນການປະທະກັນ,  ສະກັດກັ້ນການຊ່ວງເສັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ແກ້ໄຂການປະທະກັນດ້ວຍບັນດາມາດຕະການສັນຕິພາບ ເພື່ອສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.

ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ: ສປຊ, ໃນນັ້ນມີ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ , ຕ້ອງມີວິທີການສຳຜັດຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລົບລ້າງ ການປະທະກັນ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍຮັກສາ ສັນຕິພາບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການເມືອງພິເສດ ຕ້ອງວາງອອກໃນສະພາບສັງລວມການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີການຄິດໄລ່ເຖິງປັດໄຈພັດທະນາໃນການລະດົມແຫຼ່ງການເງິນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັນຕິພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ສະພາແຫ່ງຊາດເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ຮັບຟັງ: ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ
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