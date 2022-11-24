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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງອັນສຳຄັນໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໂລກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມັງກອນນີ້, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສາກົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XXII ຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກ ທີີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ
  ທ່ານປະທານປະເທດຫງວຽນຊວນຟຸກ ພ້ອມກັບ ຜູ້ແທນສາກົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XXII ຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເປັນເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມໂລກ, ຮ່ວມມືທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ, ເພື່ອໂລກຍຸຕິທຳ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສັນຕິພາບ.

ສ່ວນບັນດາຜູ້ແທນ, ການນຳຂອງ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ສະພາສັນຕິພາບຂອງບັນດາປະເທດ, ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖືປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ຜູ້ຕາງໜ້າສະພາສັນຕິພາບຂອງປະເທດຕ່າງໆປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ, ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ແລະ ຫວຽດນາມມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ເປີດກວ້າງ​ຄັ້ງ​ທີ 9

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ເປີດກວ້າງ​ຄັ້ງ​ທີ 9

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Siem Reap, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
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