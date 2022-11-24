ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີທີ່ຕັ້ງອັນສຳຄັນໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເປັນເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມໂລກ, ຮ່ວມມືທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສາມັກຄີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ, ເພື່ອໂລກຍຸຕິທຳ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສັນຕິພາບ.
ສ່ວນບັນດາຜູ້ແທນ, ການນຳຂອງ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ສະພາສັນຕິພາບຂອງບັນດາປະເທດ, ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖືປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ຜູ້ຕາງໜ້າສະພາສັນຕິພາບຂອງປະເທດຕ່າງໆປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບຂອງໂລກ, ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ຮັກຫອມສັນຕິພາບ ແລະ ຫວຽດນາມມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້ຮັກຫອມສັນຕິພາບໂລກ.