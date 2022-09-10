ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປີດປະຕູໃຫ້ສະຫະພັນລັດເຊຍ ສຳພັດກັບ ອາຊຽນ
ເວທີປາໄສນີ້ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຮັບການເຕື້ອງເຖິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດທີ່, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ນອກເວທີປາໄສເສດຖະກິດທິດຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 7 (EEF 2022), ເມື່ອແບ່ງປັນກັບວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານ Evgeny Vlasov, ຮອງອະທິການບໍດີຜູ້ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສັງລວມສະຫະພັນຕາເວັນອອກໄກ (FEFU), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສນີ້ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຮັບການເຕື້ອງເຖິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດທີ່, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຖືວ່າ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ “ການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍກັບ ຫວຽດນາມ ອາດໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຕູພາໄປເຖິງ ອາຊຽນ ເພື່ອຮ່ວມມືກັບທຸກຄູ່ຮ່ວມມື”. ເຕື້ອງເຖິງນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງ ລັດເຊຍ ກໍຄືແງ່ຫວັງຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Vlasov ຖືວ່າ ເຂດຕາເວັນອອກໄກຂອງ ລັດເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ເປີດປະຕູກັບທິດຕາເວັນອອກ, ລະອຽດແມ່ນບັນດາປະເທດ ອາຊີ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)