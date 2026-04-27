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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບບົດບາດປະທານສະພາສຳຫຼວດກວດກາ NPT ຄັ້ງທີ 11

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ António Guterres. (ພາບTTXVN)

ກ່ອ​ນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ສັນ​ຍາບໍ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ (NPT), ໃນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ນິ​ວຢອກ, ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດ້​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ, ​ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້ປະຈຳການຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ປະ​ທານ ໂດຍໄດ້​ຮັບ​ການບົ່ງ​ຕົວ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ, ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​, ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ຊື່ມວນ​ຊົນສາ​ກົນ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂດ້​ຮຸ່ງ​ຫວຽດ ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດ​ການທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ພິ​ເສດ ໃນ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທົ່ວ​ໂລກ​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງ​ສັບ​ສົນ. ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວທີ່ຈະຮັບ​ບົດ​ບາດ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາສຳຫຼວດ​ກວດ​ກາ​ NPT ຄັ້ງ​ທີ 11. ໃນ​ຂົງ​ເຂດບໍ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ, ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ສິດ​ເຂົ້າເຖິງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີນິວເຄຼຍ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສ​ົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ຕ້ອ​ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ບໍ່​ເຜີຍ​ແຜ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນ

ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນ

ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວ່າ ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແມ່ນກຳລັງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
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