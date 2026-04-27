ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບບົດບາດປະທານສະພາສຳຫຼວດກວດກາ NPT ຄັ້ງທີ 11
ກ່ອນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT), ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ປະທານ ໂດຍໄດ້ຮັບການບົ່ງຕົວຂອງກອງປະຊຸມ, ມີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບຊື່ມວນຊົນສາກົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ໃນສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບບົດບາດປະທານສະພາສຳຫຼວດກວດກາ NPT ຄັ້ງທີ 11. ໃນຂົງເຂດບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ, ທ່ານຢືນຢັນສິດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ເຜີຍແຜ່.