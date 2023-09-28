Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ

ດ້ວຍເນື້ອທີ່ປ່າກວ່າ 14,7 ລ້ານເຮັກຕາ, ເຂດປ່າຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບ່ອນອາໄສຂອງສັດປ່າ, ພຶກສາສາດນັບໝື່ນຊະນິດ.
(ພາບປະກອບ: dangcongsan.vn)

ໃນຂອບເຂດລາຍການ ທູດສື່ສານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ກົມກະສິກຳປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການພັດທະນາແຫ່ງຊາດອາເມລິກາ (USAID) ຈັດກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານ ຈ້ຽວວັນລຶກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກະສິກຳປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍເນື້ອທີ່ປ່າກວ່າ 14,7 ລ້ານເຮັກຕາ, ເຂດປ່າຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບ່ອນອາໄສຂອງສັດປ່າ, ພຶກສາສາດນັບໝື່ນຊະນິດ. ປະຈຸບັນ, ບັນດາເຂດປ່າດົ່ງດິບ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ... ໄດ້ ແລະ ພວມເປັນບ່ອນຈັດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ຢ້ຽມຊົມປ່າ ແລະ ສັດປ່າ. ຜ່ານນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອຫາເງິນລ້ຽວຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ “ເຂດເຊື່ອມຕໍ່”:

“ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງປ່າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ  ເພື່ອຮັບໃຊ້ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ກົນໄກນະໂຍບາຍພວມສືບຕໍ່ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈະສືບຕໍ່ ພັດທະນາການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຢ່າງແຮງ ແລະ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຸຍ​ບາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hermandez ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 - 28 ກັນຍາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ່ານປະທານ Fidel Castro ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ (9/1973-9/2023). ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໄວໜຸ່ມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງການພົວພັນແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໂດຍທ່ານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທ່ານປະທານ Fidel Castro ໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງມູນເຊື້ອອັນດີງາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັດແໜ້ນການພົວພັນສາມັກຄີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top