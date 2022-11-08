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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຝືກອົບຮົມ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ ລາວ

ພາຍຫຼັງຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເປັນເວລາ 14 ວັນ, ຊຸດບຳລຸງສ້າງ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໂດຍບັນດາຄູອາຈານ ໄດ້ແລກປ່ຽນດ້ວຍຫຼາຍຫົວຂໍ້ສຳຄັນ.
  (ພິທີອັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ)   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ສົມທົບກັບສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດພິທີອັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວ ລາວ ສ້າງຊາດ ປີ 2022.

ພາຍຫຼັງຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເປັນເວລາ 14 ວັນ, ຊຸດບຳລຸງສ້າງ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໂດຍບັນດາຄູອາຈານ ໄດ້ແລກປ່ຽນດ້ວຍຫຼາຍຫົວຂໍ້ສຳຄັນ. ລະອຽດຄື: ວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນໃນສະພາບການໃໝ່; ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຂອງພັກ; ບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບາງຂໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ ລາວ…

ບັນດານັກສຳມະນາກອນກໍ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຕົວຈິງ, ຢ້ຽມຊົມຮູບແບບຊົນນະບົດໃໝ່, ຊອກຮູ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງ ແທັງຮວາ ແລະ ເຊີນລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນທາດຫຼວງ - ງານບຸນພຸດທະສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນວັດທະນະທຳການເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ ລາວ

ງານບຸນຈະແກ່ຍາວເປັນອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເພງເດືອນ 12 ພ.ສ (ກົງກັບວັນທີ 08 ພະຈິກ) ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວເຫຼື້ອມໄຊເຊື່ອຖືຫຼາຍຢ່າງ
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