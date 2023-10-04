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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດລັດ Lower Saxony ປາດຖະໜາຢາກສ້າງຕັ້ງການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Stephan Weil, ຜູ້ວ່າການລັດ Lower Saxony ຂອງ ເຢຍລະມັນ

ວັນທີ 2 ຕຸລາ, ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Stephan Weil, ຜູ້ວ່າການລັດ Lower Saxony ຂອງ ເຢຍລະມັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບ ລັດ Lower Saxony ເວົ້າສະເພາະ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ - ການທູດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບຳລຸງສ້າງວີຊາຊີບ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງລັດ Lower Saxony ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລັດລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາວິສາຫະກິດເຢຍລະມັນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ບົນຈິດໃຈຮ່ວມມືຍາວນານ, ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ.

ສ່ວນ ທ່ານ Stephan Weil, ຜູ້ວ່າການລັດ Lower Saxony ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດລັດ Lower Saxony ປາດຖະໜາຢາກສ້າງຕັ້ງການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ; ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການມອບລາງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ 2023 ສຸມໃສ່ບັນດາຖານຂໍ້ມູນ

ການມອບລາງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ 2023 ສຸມໃສ່ບັນດາຖານຂໍ້ມູນ

ສະພາຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາບັນດາເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ບັນດາພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດວຽກງານສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຕາມມາດຖານຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ.
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