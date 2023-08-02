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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແບ່ງປັນບົດຮຽນພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແນະນຳບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ລົງທຶນບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ລະບົບເກັບໄຟຟ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ... ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ງຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Graham Stuart, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ກໍ່ປ່ອຍກາກບອນ (Net Zero) ຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ງຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Graham Stuart, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ກໍ່ປ່ອຍກາກບອນ (Net Zero) ຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Graham Stuart, ໄດ້ເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ບາງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນລະອຽດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ 2 ປະເທດ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງ 2 ຝ່າຍຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແນະນຳບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ລົງທຶນບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ລະບົບເກັບໄຟຟ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ... ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ, ກົນໄກຊື້-ຂາຍໂດຍກົງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ…

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Graham Stuart, ໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິວັດການ, ໝາກຜົນການຫັນປ່ຽນບັນດາແຫຼ່ງພະລັງງານນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ, ເຊື້ອເພີງ ໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ. ທ່ານກໍ່ແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນມາໄດ້ຈາກວິວັດການດັ່ງກ່າວ, ກໍຄືເລື່ອງລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນໃຫຍ່.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມຽນມາ ຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຄັ້ງທີ 4

ມຽນມາ ຕໍ່ກຳນົດເວລາສະພາວະສຸກເສີນຄັ້ງທີ 4

ຕາມຂໍ້ກຳນົດແລ້ວ, ມຽນມາ ຕ້ອງດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 6 ເດືອນພາຍຫຼັງໄດ້ຍົກເລິກສະພາວະສຸກເສີນ. ສະພາບສະພາວະສຸກເສີນໄດ້ປະກາດຢູ່ ມຽນມາ
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