ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນພັດທະນາຕະຫຼາດຊັບສິນດີຈີຕອນ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຮ່່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນພັດທະນາຕະຫຼາດຊັບສິນດີຈີຕອນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດຊັບສິນດີຈີຕອນ. ນີ້ແມ່ນຄຳເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Marco Dal Lago, ຮອງປະທານຜູ້ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ກຸ່ມບໍລິສັດ Tether, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ແລ້ວ, ການພັດທະນາຕະຫຼາດຊັບສິນດີຈີຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງສະໜາມທີ່ເປັນມືອາຊີບໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຊ່ອງດຶງດູດແຫຼ່ງການເງິນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ. ສະນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ເຈາະຈິ້ມເລື່ອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Tether ອາດສາມາດຄົ້ນຄວ້າໂອກາດ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດຊັນສິນດີຈີຕອນ.
ສ່ວນທ່ານ Marco Dal Lago ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ລາຍຈ່າຍເໝາະສົມ ແລະ ບົດຮຽນການເຄື່ອນໄຫວບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Tether ສາມາດຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.