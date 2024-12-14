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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປະກາດອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2026 – 2028 ຄືນໃໝ່

ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງແຜນນະໂຍບາຍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍພັດທະນາ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 12 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ປະກາດອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2026 – 2028 ຄືນໃໝ່.

        ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງແຜນນະໂຍບາຍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍພັດທະນາ, ວິທີສຳຜັດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັບການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ, ກໍ່ຄືໃຫ້ບຸລິມະສິດເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ພ້ອມກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

        ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2026 – 2028, ທ່ານຢືນຢັນຢ່າງແຮງວ່າ ຖ້າຫາກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສູ້ຊົນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ ປາດສະປໍອາຫານການກິນ ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ.
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