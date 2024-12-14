ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປະກາດອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2026 – 2028 ຄືນໃໝ່
ວັນທີ 12 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ປະກາດອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2026 – 2028 ຄືນໃໝ່.
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແມ່ນໝາກຜົນຂອງແຜນນະໂຍບາຍຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍພັດທະນາ, ວິທີສຳຜັດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັບການຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ, ກໍ່ຄືໃຫ້ບຸລິມະສິດເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ພ້ອມກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2026 – 2028, ທ່ານຢືນຢັນຢ່າງແຮງວ່າ ຖ້າຫາກ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສູ້ຊົນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ.