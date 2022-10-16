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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນຕໍ່ການປອດອາວຸດນິວເຄຼຍຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍແຮງຂອງອາວຸດນິວເຄຼຍ
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 14 ຕຸລາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວປາໄສໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ອາວຸດນິວເຄຼຍຢູ່ຄະນະກຳມະການຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງອາວຸດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ (ຄະນະກຳມະການ 1) ຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍແຮງຂອງອາວຸດນິວເຄຼຍ, ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ເລື່ອງ ອາຊຽນ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງສາກົນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງໂລກປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ. ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຖືເປັນສຳຄັນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນຂົງເຂດຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງອາວຸດ ແລະ ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ ໃນນັນມີບົດບາດໃຈກາງຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຫ້າມແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT) ໃນກົນໄກທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດ ແລະ ນຳໃຊ້ນິວເຄຼຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ. ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ລົງນາມ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເພື່ອໃຫ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຫ້າມທົດລອງນິວເຄຼຍ (CTBT) ມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວ.

ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃຫ້ປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ຫາກໍ່ຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳ 2023 – 2027 ເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

ECB ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ໄພ​ຊຸດ​ໂຊມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ Eurozone

ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ເອີຣົບ ບໍ່ໄດ້ຮັບອາຍແກັດຈາກ ລັດເຊຍ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທາງທິດເໜືອເລກ 1, ເຮັດໃຫ້ລາຄາພະລັງງານຢູ່ທະວີບນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຍູ້ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມສູງແລ້ວໃຫ້ຂຶ້ນສູງລະດັບສະຖິຕິ ຈົນຮອດ 10% ໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ.
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