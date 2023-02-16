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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ “ບັດເຫຼືອງ”

ແຜນການໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່, ຄື: ນັບແຕ່ນີ້ຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2023, ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດວຽກງານຈົດທະບຽນ, ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕິດຕາມກວດກາການເດີນທະເລຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາ (VMS).
  (ພາບປະກອບ: VGP)  

ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງປະກາດໃຊ້ “ແຜນການກະທຳຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ເລື່ອງບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກະກຽມເຮັດວຽກກັບຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ຄັ້ງທີ 4”.

ແຜນການໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່, ຄື: ນັບແຕ່ນີ້ຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2023, ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດວຽກງານຈົດທະບຽນ, ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ, ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕິດຕາມກວດກາການເດີນທະເລຂອງກ່ຳປັ່ນຫາປາ (VMS). ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ 24/7 ສຳລັບກ່ຳປັ່ນຫາປາທຸກລຳບົນທະເລ. ຮີບເຮັ່ງສ້າງຄະນະກວດກາການປະມົງທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປັບໄໝລົງໂທດບັນດາການກະທຳລະເມີດການຫາສິນໃນນ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບອາຊີບຫາປາ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ຮ່ວມມືຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ; ປະຕິບັດພັນທະ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດາສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິນນ້ຳເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
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