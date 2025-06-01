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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ICAPP ຄັ້ງທີ 43 ສຸມໃສ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 (ທ້າຍປີ 2024).
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ICAPP ຄັ້ງທີ 43 (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ແຕ່ວັນທີ 28 – 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ Perm, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະປະຈຳກອງປະຊຸມສາກົນບັນດາພັກການເມືອງ ອາຊີ (ICAPP) ແລະ ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊີ - ເອີລົບ. ຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ໂງເລວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການ.

        ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ICAPP ຄັ້ງທີ 43 ສຸມໃສ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 (ທ້າຍປີ 2024); ປຶກສາຫາລືແຜນການຮ່ວມມືນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2025 ແລະ ທິດທາງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຈຸດສຸມໃຫຍ່ຂອງ ICAPP ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂງເລວັນ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງຄະນະປະຈຳ ICAPP ໃນການຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ, ຊົມເຊີຍການເຄື່ອນໄຫວ ICAPP ທີ່ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ໃນສະພາບພູມສາດການເມືອງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກນັບມື້ນັບມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເລໄດ້.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາຊີ - ເອີລົບ ໂດຍພັກປະເທດລັດເຊຍ ເອກະພາບ ຈັດຂຶ້ນ, ທ່ານ ໂງເລວັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນະຖາວອນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບົດບາດຂອງກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາພົບປະສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ

ການໂອ້ລົມສົນທະນາພົບປະສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການຜັນແປທົ່ວໂລກພວມສ້າງທ່າອ່ຽງຫັນປ່ຽນໃໝ່, ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ.
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