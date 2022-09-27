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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ໃນສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ

ໂລກພວມຢູ່ໃນຈຸດເວລາ “ບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດ” ເມື່ອການສູ້ຢັນ, ປະທະກັນ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍສາກົນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ່ອງແສງເຖິງການແກ່ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ແລະ ລັດທິຝ່າຍດຽວ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິງມິນ ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິງມິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຸດທີ 77 ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກອີກເທື່ອໜຶ່ງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂລກຈົ່ງຮ່ວມມືກັນບົນຈິດໃຈສາມັກຄີ, ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວມສະຫຼັບກັນຄືໃນປະຈຸບັນ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໂລກ.

ໂລກພວມຢູ່ໃນຈຸດເວລາ “ບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດ” ເມື່ອການສູ້ຢັນ, ປະທະກັນ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍສາກົນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ່ອງແສງເຖິງການແກ່ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ແລະ ລັດທິຝ່າຍດຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່ອື່ນໆກໍ່ພວມນາບຂູ່ເຖິງຄວາມເປັນຕາຍຂອງມວນມະນຸດ, ຍູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ໃຫ້ຖອຍຫຼັງ.

ໃນສະພາບການນັ້ນ, ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຈິນຕະນາການໂດຍພື້ນຖານ, ກຳນົດຄືນວິທີເຂົ້າເຖິງສຳລັບບັນຫາທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນຕ້ອງຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ.

ຍົກສູງຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມ

ໂດຍຖືວ່າ: ຄວາມຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນກໍ່ແມ່ນ “ຂໍ້ກຸນແຈ” ສຳຄັນເພື່ອຜ່ານຜ່າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ສະເໜີວ່າ, ປະເທດຕ້ອງປັດເຂ່ຍທ່າອ່ຽງສູ້ຢັນກັນ, ຈິນຕະນາການ “ໄດ້-ເສຍ”, ແລະ ແທນທີ່ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ກວມລວມ, ຍຸຕິທຳ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕ້ອງ ເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.

        ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄວນສ້າງບັນດາລະບອບລະບຽບການຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ດ້ວຍບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນມີບົດບາດສຳຄັນ, ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມ. ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມັກຄີ, ສວມບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນໂຄງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື; ຍົກສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ. ພິເສດ, ຄວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາຝ່າຍແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ເຄົາລົບບັນດາວິວັດທະນາການດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ການທູດ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງບັນດາລະບອບລະບຽບການຫຼາຍຝ່າຍ ໃນນັ້ນມີສະຫະປະຊາຊາດ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ເມື່ອຢ້ຳຄືນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 32 Lazar Mojsor ໂດຍຖືວ່າ “ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການປັບປຸງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກ” ນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ຖືວ່າ, ຂໍ້ສັງເກດນັ້ນຍັງມີຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຊຸກຍູ້ວິທີເຂົ້າເຖິງຢ່າງສົມດຸ່ນ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ພ້ອມກັນຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຍາວນານໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນຫາສາກົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງທຸກປະເທດສະມາຊິກ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ເຈລະຈາທີ່ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາປະເທດ ສຳລັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ອາຍຸການ 2023 – 2025.

ນັບແຕ່ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທີ 149 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 1977, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມານະພະຍາຍາມເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປະຕິບັດກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມານະພະຍາຍາມປົກປ້ອງ, ຍົກສູງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
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