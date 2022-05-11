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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງອາເມລິກາຕໍ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ກໍ່ຄືຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງອາຊຽນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບພາກພື້ນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວກຢຸງ   

 ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງພິເສດ ອາຊຽນ -ອາເມລິກາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ, ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 12-13 ພຶດສະພານີ້, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ຕອນສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງອາເມລິກາຕໍ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ກໍ່ຄືຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງອາຊຽນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳໄດ້ນຳສະເໜີ, ແນະນຳ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້ເປັນຄືແນວໃດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ກ່າວພິນິດໄສ, ສະແດງທັດສະນະ ຂອງຕົນ, ກໍ່ຄືບາງບັນຫາສະເໜີຈາກແງ່ມູມຂອງອາຊຽນ ຕໍ່ກັບ ສະຫະລັດ.

ອາເມລິກາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຄູ່ເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອາຊຽນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່ພິເສດແມ່ນອາເມລິກາ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ 2 ຝ່າຍ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ພາກພື້ນປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງສາອາຊຽນ ສາມັກຄີໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງສັນຕິພາບການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາເມລິກາ ໃນບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ… ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ ຜ່ານກົນໄກຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ ນ້ຳຂອງ - ອາເມລິກາ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ, ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອນມິດ, ນັກສຶກສາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ, ກໍ່ຄືມີການພົບປະກັບຊາວຫວຽດນາມຢູ່ ອາເມລິກາ. ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະກ່າວຄຳປາໄສນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສາກົນ (CSIS).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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