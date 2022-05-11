ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີ ອາເມລິກາ
ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງພິເສດ ອາຊຽນ -ອາເມລິກາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ, ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 12-13 ພຶດສະພານີ້, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ຕອນສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງອາເມລິກາຕໍ່ພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ກໍ່ຄືຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງອາຊຽນ ໃນຍຸດທະສາດຂອງອາເມລິກາ ຕໍ່ກັບພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳໄດ້ນຳສະເໜີ, ແນະນຳ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງນີ້ເປັນຄືແນວໃດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ກ່າວພິນິດໄສ, ສະແດງທັດສະນະ ຂອງຕົນ, ກໍ່ຄືບາງບັນຫາສະເໜີຈາກແງ່ມູມຂອງອາຊຽນ ຕໍ່ກັບ ສະຫະລັດ.
ອາເມລິກາແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຄູ່ເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອາຊຽນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຫາກບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ພິເສດແມ່ນອາເມລິກາ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ 2 ຝ່າຍ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ພາກພື້ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງສາອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອາເມລິກາ ໃນບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ… ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງ ຜ່ານກົນໄກຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ ນ້ຳຂອງ - ອາເມລິກາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍ, ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອນມິດ, ນັກສຶກສາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມວິສາຫະກິດແຖວໜ້າຂອງ ອາເມລິກາ, ກໍ່ຄືມີການພົບປະກັບຊາວຫວຽດນາມຢູ່ ອາເມລິກາ. ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະກ່າວຄຳປາໄສນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສາກົນ (CSIS).