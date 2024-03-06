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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍຫັນຂະແໜງກວດສອບຂອງ ລາວ ໄປສູ່ທັນສະໄໝ

ເລື່ອງມອບ - ຮັບໂຄງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຫັນວຽກງານກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ ໄປສູ່ທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຂອງ 2 ປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາ.
ພິທີມອບ - ຮັບໂຄງການ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ (ໂຄງການ E-office) ລະຫວ່າງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ. ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຮ່າທິມິຢຸງ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງມອບ - ຮັບໂຄງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຫັນວຽກງານກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ ໄປສູ່ທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຂອງ 2 ປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດອີກດ້ວຍ.      

ສ່ວນທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ, ຢືນຢັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນໂຄງການສຳຄັນ, ແທດຈິງ, ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ ໃນວຽກງານສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ພັດທະນາພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ, ກວດສອບຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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