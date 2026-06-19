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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນທະເລ

ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເສລີໃນການເດີນທະເລ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງທະເລເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຄ້າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິນວູ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສ​ຳ​ນັກ​ງານ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທີ່​ນິວ​ຢອກ, ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ມິນ​ວູ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ​່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາສາ​ກົນ “ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທະ​ເລ: ກົດ​ໝາຍ, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ” ຢູ່ນອກກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 36 ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົ​ດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ (SPLOS 36) ໂດຍ 12 ປະ​ເທດ​ຫຼັກຂອງ ກຸ່ມ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ (GoF UNCLOS) ຈັດ​ຂຶ້ນ, ດ້ວຍ​ການ​​ສົມ​ທົບ, ຮ່ວມ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຂອງ 5 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອື່ນ. ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ, ພ້ອມ​ກັບ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານທີ່​ມາ​ຈາກ​ທຸກ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ໂລກກວ່າ 120 ທ່ານ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ, ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຜູ້​ປະ​ຈ​ຳ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫງວຽນ​ມິນ​ວູ, ​ຫົ​ວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ ຫວຽດ​ນາມ ປະຈຳ SPLOS 36, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີນ​​ທະ​ເລ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ທາງ​ທະ​ເລ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ, ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ​້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ, ​​ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ຄ​ວາມ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​​ໃນທົ່ວ​ໂລກ​ອີກ​ດ້ວຍ. ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ UNCLOS ໄດ້​ສ້າງ​ຂອບ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ເພື່​ອ​ດັດ​ປັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ທະ​ເລ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ດ້ານ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ.

ກຸ່ມ​ເພື່ອ​ນ​ມິດ​ແມ່ນ​ຮູບ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ, ສົມ​ທົບ​ກັນແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ, ມີ​ໄຫວ​ພ​ິບ, ເພື່ອ​ເພີ່ມທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ອ​ຽດຢູ່ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ກຸ່ມ​ເພື່ອນ​ມິດ​ UNCLOS ໂດຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ລ​ິ​ເລີ່ມ, ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2021, ປະ​ຈຸ​ບັນ​ມີ 115 ສະ​ມາ​ຊິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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