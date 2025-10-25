Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ

ພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ
(ພິທີລົງນາມຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ - ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ” ໂດຍຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 25 – 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ. ພິທີລົງນາມສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດີຈີຕອນໃຫ້ບັນດາປະເທດ… ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຸດ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວິວັດທະນາການເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາວິວັດທະນາການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ຂອງສາກົນ, ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຂົງເຂດກ່ຽວກັບນິຕິກຳສາກົນ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເລື່ອງເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ, ກໍຄືເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາວິວັດການໃຫຍ່ຄືແນວນັ້ນ, ກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສາກົນ”.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂັ້ນສູງ, ເປັນແຫ່ງທີ່ບັນດາການນຳໂລກພ້ອມກັນສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອໃຫ້ພື້ນທີ່ອິນເຕີເນັດມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີມະນຸດສະທຳ, ຊອກຫາທິດເດີນລະອຽດໃນການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ໄລຍະຮ່ວມມືພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍາວນານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ໄລຍະຮ່ວມມືພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍາວນານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ, ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top