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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມ COP28

ມີປະມຸກລັດ, ຜູ້ນຳລັດຖະບານບັນດາປະເທດກ່ວາ 130 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນກ່ວາ 70.000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 197 ປະເທດ.
ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP 28) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ Dubai, ສະຫະລັດອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE). ມີປະມຸກລັດ, ຜູ້ນຳລັດຖະບານບັນດາປະເທດກ່ວາ 130 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນກ່ວາ 70.000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 197 ປະເທດ, ບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາຝ່າຍອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ຕາມທ່ານ ເລກົງແທັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນ COP 28 ແລະ ບັນດາການກະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະມີການກະທົບເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂລກພໍສົມຄວນ. ຄາດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມສຳຄັນທີ່ກອງປະຊຸມ COP 28 ຄັ້ງນີ້.

ທີ່ກອງປະຊຸມ COP 28 ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີຫ້ອງວາງສະແດງເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ສິ​້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ສິ​້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ Fukuoka ກັບເມືອປະເທດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງຈົບງາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ.
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