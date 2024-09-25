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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງໃນສັງກະລາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປີດປະຕູ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກລົມເບຍ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກລົມເບຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປີດປະຕູ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດນັດພົບສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ດຶງດູດໃຈສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ:

“ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການທູດຍຸກສະໄໝໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕັ້ງໜ້າກວ່າເຂົ້າໃນພື້ນຖານການເມືອງ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສິວິໄລຂອງມວນມະນຸດ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມື ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ຮີບດ່ວນ, ຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການແພດ, ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ… ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບ, ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາສດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ”.

ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ຫວຽດນາມ ກຳນົດແຈ້ງວ່າ, ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນອະນາຄົດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແມ່ນສົດໃສທີ່ສຸດ. ບົດຮຽນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຖ້າຫາກພວກເຮົາມີເຈດຕະນາດີເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຄົາລົບບັນດາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງກັນ, ຮັບຟັງກັນ ກໍ່ຈະຊຸກຍູ້ວັດທະນະທຳໂອ້ລົມສົນທະນາຈະແກ້ໄຂໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທີ່ດີກັບທັງ ຈີນ, ອາເມລິກາ ກໍຄືຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນໂລກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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