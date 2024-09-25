ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງໃນສັງກະລາດບືນຕົວຂຶ້ນ

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສຳຄັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກລົມເບຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປີດປະຕູ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດນັດພົບສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ດຶງດູດໃຈສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ:
“ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການທູດຍຸກສະໄໝໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕັ້ງໜ້າກວ່າເຂົ້າໃນພື້ນຖານການເມືອງ, ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສິວິໄລຂອງມວນມະນຸດ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມ ຈະພ້ອມກັບເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມື ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ຮີບດ່ວນ, ຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການແພດ, ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳ… ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບ, ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາສດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ”.
ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ກຳນົດແຈ້ງວ່າ, ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນອະນາຄົດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ແມ່ນສົດໃສທີ່ສຸດ. ບົດຮຽນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຖ້າຫາກພວກເຮົາມີເຈດຕະນາດີເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຄົາລົບບັນດາຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງກັນ, ຮັບຟັງກັນ ກໍ່ຈະຊຸກຍູ້ວັດທະນະທຳໂອ້ລົມສົນທະນາຈະແກ້ໄຂໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທີ່ດີກັບທັງ ຈີນ, ອາເມລິກາ ກໍຄືຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນໂລກ”.