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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງບັນດາການກະທຳບຸກໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແນໃສ່ສາມັນຊົນຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງບັນດາການກະທຳບຸກໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແນໃສ່ສາມັນຊົນ, ບັນດາຮາກຖານມະນຸດສະທຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງບັນດາການກະທຳບຸກໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແນໃສ່ສາມັນຊົນ, ບັນດາຮາກຖານມະນຸດສະທຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍຢຸດຍິງໃນທັນທີ, ຢຸດຕິບັນດາການກະທຳໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເຄົາລົບກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ, ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຜ່ານໂດຍສັນຕິວິທີ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປຊ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຍຸຕິທຳ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍາວນານ ໃຫ້ແກ່ວິວັດການສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ຮັບປະກັນຊີວິດອິນຊີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ຣັບ​ບີ ຊະ​ອຸ​ດິ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ຣັບ​ບີ ຊະ​ອຸ​ດິ

ພາຍຫຼັງເກືອບ 40 ປີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 4 ໃນ ອາຊຽນ ແລະ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ; ແມ່ນປະເທດສົ່ງອອກເຂົ້າສານ ແລະ ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນກະເສດແຖວໜ້າໂລກ; ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າເສລີ 16 ສະບັບ (FTA) ກັບບັນດາປະເທດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທັງໝົດໃນໂລກ.
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