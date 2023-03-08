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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2023 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ

ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນໄດ້ບຸລິມະສິດຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2023, ເຊິ່ງລວມມີ: ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຟື້ນຟູ; ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນລະບົບຂອງ ອາຊຽນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່, ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) (SOM)  

ວັນທີ 6 ມີນາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່, ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) (SOM) ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ (SOM) ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ກຸ່ມປະຕິບັດງານສະພາປະສານງານ ອາຊຽນ (ACCWG) ກ່ຽວກັບ Timor – Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນໄດ້ບຸລິມະສິດຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2023, ເຊິ່ງລວມມີ: ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຟື້ນຟູ; ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນລະບົບຂອງ ອາຊຽນ; ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານແບບໃໝ່, ພິເສດແມ່ນຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ, ອາດຊະຍາກຳຂ້າວຊາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ - ເສດຖະກິດ… ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເນັ້ນໜັກການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມໜູນຊ່ວຍ ມຽນມາ ຊອກຫາມາດຕະການມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້, ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ວິກິດການໃນປະຈຸບັນ; ຍົກສູງຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ຕັດສິນໃຈສ້າງ ທະເລຕາເວັນອອກ ກາຍເປັນເຂດທະເລສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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