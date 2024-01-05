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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບການລົງທຶນເຂົ້າຂະແໜງ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ

ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກພວມເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ພິເສດແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍວຽກງານ...
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ (ພາບ: chinhphu.vn)

ວັນທີ 2 ມັງກອນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກພວມເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ພິເສດແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍວຽກງານ, ສະແດງຄວາມພ້ອມຕ້ອນຮັບກະແສລົງທຶນໃໝ່ເຂົ້າຂະແໜງເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພວມເປັນເຈົ້າການ, ສ້າງແຜນຮ່າງພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ດ້ວຍເປົ້າໝາຍບຳລຸງສ້າງນັກວິສະວະກອນ 50.000 ຄົນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສ້າງສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ (NIC) ແລະ ເຊັນແຜນການຮ່ວມມື ກັບ 2 ກຸ່ມບໍລິສັດອອກແບບ ຊິບ ໃຫຍ່ສຸດຂອງ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງແມ່ນ Synopsys ແລະ Garden ເພື່ອສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ອອກແບບ ຊິບ ໃນບັນດາຮາກຖານຂອງ NIC.

ກ່ຽວກັບດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມພື້ນທີ່ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມຍຸດທະສາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສູນເສດຖະກິດ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ, ສະໜາມບິນ ກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກໍ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນໃນຂະແໜງ ເຄື່ອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ: ເຮ​ໂບ​ລາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ດຳ​ເນີນ​ສົງ​ຄາມ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ: ເຮ​ໂບ​ລາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ດຳ​ເນີນ​ສົງ​ຄາມ​ບໍ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ກັບ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ

ທ່ານເລຂາທິການ ອົງການເດີນເຮືອສາກົນ Arsenio Dominguez ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງລະງັບໃຈ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະທະກັນ “ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ບັນດາກ່ຳປັ່ນຢູ່ພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນການເດີນເຮືອແບບເສລີ ແລະ ລະບົບສະໜອງໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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