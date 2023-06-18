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ຂ່າວສານ

ສ ເກົາຫຼີ ສະເໜີສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ອາຊຽນ

ສ່ວນທ່ານ Kao Kim Hourn ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ ຈະໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍກ່ວາອີກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວິວັດການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
ທ່ານ Kao Kim Hourn, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ Park Jin (ພາບ:ASEAN)

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ Park Jin ສະເໜີສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໃນປີ 2024, ໃນການພົບປະກັບທ່ານ Kao Kim Hourn, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ , ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ. ທ່ານ Park Jin ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ເພື່ອພັດທະນາການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບການປີ 2024 ເປັນຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

        ສ່ວນທ່ານ Kao Kim Hourn ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ ຈະໄດ້ພັດທະນາຫຼາຍກ່ວາອີກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວິວັດການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ໄປຍັງ ເຊີອຸນ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ ເກົາຫຼີ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ເວລາຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ ຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ UNCLOS 1982 ສວມບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການກະທຳຂອງປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກບົນທະເລ.
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