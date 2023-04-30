ຂ່າວສານ
ສປປ ເກົາຫຼີ ກ່າວເຕືອນຂໍ້ຕົກລົງ ອາເມລິກາ-ສ.ເກົາຫຼີ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ
ວັນທີ 29 ເມສາ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ທ່ານນາງ Kim Yo-jong ນ້ອງສາວຂອງການນຳ Kim Jong Un ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ: ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາເມລິກາ-ສ.ເກົາຫຼີ ເມື່ອວັນທີ 26 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບຮ້າຍແຮງກ່ວາ ແລະ ທ່ານນາງຢັງຢືນວ່າ, ລາຍການສະແດງການທະຫານ ແລະ ພັດທະນາອາວຸດຂອງປະເທດນີ້ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ ເພື່ອສຳເລັດຄວາມສາມາດ “ນາບຂູ່ສົງຄາມນິວເຄຼຍ” ກ່ວາອີກ.
ປະຕິກິລິຍາຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍົກອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ວິຊິງຕັນ ເປັນເວລາ 6 ວັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາເມລິກາ-ສ.ເກົາຫຼີ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງການພົວພັນສຳພັນທະມິດ. ທີ່ບັນດາກະພົບປະ, ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືວ່າ ສຳພັນທະມິດ ອາເມລິກາ-ສ.ເກົາຫຼີ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາໄພນາບຂູ່ຈາກ ສປປ ເກົາຫຼີ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສະໜອງໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ວິທີມອງເຫັນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ກ່ຽວກັບແຜນການນິວເຄຼຍ ເພື່ອຮັບມືກັບບໍ່ວ່າການປະທະກັນໃດຈາກ ສປປ ເກົາຫຼີ ໃນສະພາບການໄດ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄຼຍທີ່ນັບມື້ນັບເພິ່ມຂຶ້ນຂອງ ພຽງຢ່າງ.