ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ
ຕາມສະພາຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ ແລ້ວ, ໃນເວລາປະມານ 7 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ກວດພົບລູກສອນໄຟນຳວິທີໄລຍະສັ້ນ (SRBM) ຫຼາຍລູກໄດ້ຍິງຈາກເຂດ Sariwon, ແຂວງ Hwangbuk ໄປທາງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດເວລາຍິງລູກສອນໄຟນີ້ ແມ່ນກ່ອນເວລາດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢູ່ລັດ New Hampshire ພຽງແຕ່ 6 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.
ເຫດຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງ 05 ວັນ ທີ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ (ICBM) Hwasong – 19 ທີ່ສາມາດບຸກໂຈມຕີຮອດດິນແດນ ອາເມລິກາ ແລະ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການຊ້ອມຮົບປ້ອງກັນອາກາດຮ່ວມລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ - ອາເມລິກາ - ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ B-1B ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ຜ່ານມາ.