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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ

ຈຸດເວລາຍິງລູກສອນໄຟນີ້ ແມ່ນກ່ອນເວລາດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢູ່ລັດ New Hampshire ພຽງແຕ່ 6 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.
ຮູບພາບຍິງລູກສອນໄຟ Hwasong-19 ໃນວັນທີ 31/10 ໂດຍສື່ມວນຊົນ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະກາດ (ພາບ: KCNA)

ຕາມສະພາຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ ແລ້ວ, ໃນເວລາປະມານ 7 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ກວດພົບລູກສອນໄຟນຳວິທີໄລຍະສັ້ນ (SRBM) ຫຼາຍລູກໄດ້ຍິງຈາກເຂດ Sariwon, ແຂວງ Hwangbuk ໄປທາງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດເວລາຍິງລູກສອນໄຟນີ້ ແມ່ນກ່ອນເວລາດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢູ່ລັດ New Hampshire ພຽງແຕ່ 6 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.

ເຫດຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງ 05 ວັນ ທີ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ (ICBM) Hwasong – 19 ທີ່ສາມາດບຸກໂຈມຕີຮອດດິນແດນ ອາເມລິກາ ແລະ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການຊ້ອມຮົບປ້ອງກັນອາກາດຮ່ວມລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ - ອາເມລິກາ - ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ B-1B ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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