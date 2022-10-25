ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີຍິງປືນໃຫຍ່ໂຕ້ຕອບສ.ເກົາຫຼີ
ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ ກອງທັບປະເທດນີ້ ໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ 10 ລູກຕົກສູ່ເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ໂຕ້ຕອບການຍິງປຶນກ່າວເຕືອນຂອງຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງກຳປັ່ນລຳໜຶ່ງຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄປຜ່ານເຂດຊາຍແດນທາງທະເລ ລະຫວ່າງສອງພາກເກົາຫຼີ. KCNA ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຍິງປືນໃຫຍ່ 10 ລູກຈາກຫຼາຍລະບົບປືນໃຫຍ່ ເພື່ອຍູ້ກຳປັ່ນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີຖອຍໄປ ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ສະພາເສນາທິການໃຫຍ່ທະຫານປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ (JSC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າຂັບໄລ່ກຳປັ່ນຄ້າຂາຍຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງກຳປັ່ນນີ້ໄດ້ຂ້າມເສັ້ນຊາຍແດນທາງທິດເໜືອ (NLL), ເສັ້ນຊາຍແດນທາງທະເລດ ລະຫວ່າງສອງພາກຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ, ກຳປັ່ນຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຂ້າມ ເສັ້ນ NLL ໃກ້ກັບເກາະ Baengnyeong ແລະ ເດີນທາງໄປທາງທິດເໜືອ ພາຍຫຼັງເວລາກອງທັບເຮືອ ສ.ເກົາຫຼີປະກາດ ແລະ ຍິງກ່າວເຕືອນ.