ຂ່າວສານ
ສປຊ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ເຂດ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງ ຊີຣີພາຍລັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ
ວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທ່ານ Muhannad Hadi ຜູ້ປະສານງານມະນຸດສະທຳ ເຂດຮັບຜິດຊອບວິກິດການຢູ່ ຊີຣີຂອງ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສປຊ ຈະເພີ່ມທະວີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໜູນຊ່ວຍໄປຍັງເຂດທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງ ຊີຣີ ໃນ 2 - 3 ວັນຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນນັບຫຼາຍຫຼ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ. ທ່ານຫວັງວ່າ ໃນອາທິດນີ້ ຈະຂົນສົ່ງໄດ້ 40 ຖ້ຽວ/ວັນ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະ ກ່ອນເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ, ຍ້ອມມີແຫຼ່ງສິນຄ້າໜູນຊ່ວຍຕື່ມອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ Muhannad Hadi ຖືວ່າ ແຜນການເພີ່ມຖ້ຽວລົດ ຄືດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອນເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ ຊີຣີ. ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ກຸມພາ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີລົດຂົນສົ່ງກ່ວາ 280 ຖ້ຽວ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຊາຍແດນຕວັກກີ ເຂົ້າເຂດຊີຣີ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງຊີຣີ.