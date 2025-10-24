ຂ່າວສານ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການຕ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ 24/10/2025 ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວ, ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງອອນໄລ ແລະ ການລົບສີຂຽວແບບຫຼອກລວງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ. ພາບປະກອບ: REUTERS/Pascal Rossignolວັນທີ 22 ຕຸລາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ກ່ອນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 30 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP30) ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ອົງການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໂລກ (WMO) ຢູ່ເຊີແນວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Antonio Guterres ສະແດງຄວາມປົກປ້ອງຢ່າງແຮງຕໍ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງຕາມທ່ານແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ມີມັນ ໂລກຈະບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງການປະກົດຂຶ້ນຂອງຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍ ຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເຂວ, ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງອອນໄລ ແລະ ການລົບສີຂຽວແບບຫຼອກລວງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)