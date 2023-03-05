ຂ່າວສານ
ສປຊ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບເສນາຮັກ ແລະ ຕຳຫຼວດຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້
ວັນທີ 3 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2023 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ 79 ປະເທດ ທີ່ຈັດສົ່ງນັກຮົບ ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມນີ້ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຊາຊົມປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
ໃນການແລກປ່ຽນກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ທ່ານ Nicholas Haysom ທູດພິດເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊູດັງໃຕ້ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະ UNMISS ໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຫວຽດນາມ.