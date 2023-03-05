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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ, ນັກ​ຮົບ​ເສ​ນາ​ຮັກ ແລະ ຕຳຫຼວດ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້

ທ່ານ Nicholas Haysom ທູດພິດເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊູດັງໃຕ້ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະ UNMISS ໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ແລະ ທ່ານ Nicholas Haysom ທູດພິດເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ(ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 3 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2023 ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ 79 ປະເທດ ທີ່ຈັດສົ່ງນັກຮົບ ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ (UNMISS).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມນີ້ຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຊາຊົມປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.

ໃນການແລກປ່ຽນກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ທ່ານ Nicholas Haysom ທູດພິດເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບຊູດັງໃຕ້ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະ UNMISS ໄດ້ຕີລາຄາສູງທີ່ສຸດການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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