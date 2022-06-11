ຂ່າວສານ
ສ້າງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ເປັນມືອາຊີບ, ຫຼາຍພື້ນຖານ, ຫຼາຍພາຫະນະ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຂ່າວ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດການຖະແຫຼງຂ່າວ - ສື່ມວນຊົນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລົງເລິກບັນຫາຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ເປັນມືອາຊີບ, ຫຼາຍພື້ນຖານ, ຫຼາຍພາຫະນະ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ສື່ມວນຊົນໂລກ.
ກອງປະຊຸມລວມມີ 2 ວາລະດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້ຄື: “ຍຸດທະສາດຫັນ ສື່ມວນຊົນເປັນດີຈີຕອນ- ວິໄສທັດປີ 2030” ແລະ “ຫັນ ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນດີຈີຕອນ- ບັນດາຈຸດສັງເກດຈາກພຶດຕິກຳຕິວຈິງ”. ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ນັກຂ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ບາງຫົວຂໍ້ຄື: ສື່ມວນຊົນດີຈີຕອນ - ຫວນຄືນ 30 ປີແຫ່ງວັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແງ່ຫວັງໃນພາຍພາກໜ້າ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດຢູ່ບາງອົງການສື່ມວນຊົນໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຮູບແບບລວມກອງບັນນາທິການໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນປັດຈຸບັນ…