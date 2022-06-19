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ຂ່າວສານ

ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວນັທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ (VCCA) ໄດ້ປະກາດ ແຜນຮ່າງ “ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ, ໄລຍະ 2022 – 2024” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ຕອນບ່າຍວນັທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ (VCCA) ໄດ້ປະກາດ ແຜນຮ່າງ “ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ, ໄລຍະ 2022 – 2024” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

    

ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານການກິນຂອງແຕ່ລະເຂດ, ພາກ (ພາບ: TTXVN)

ແຜນຮ່າງ ຈະຜູກຮັດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກໍຄືນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ. ແຜນຮ່າງໄດ້ຊຸກຍູ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊີດຊູການອະນຸລັກວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ. ຈາກພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າຂອງແຜນຮ່າງ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຈະຄັດຈ້ອນເອົາຊຸດອາຫານການກິນມີຄວາມສາມາດກາຍເປັນຮູບແບບ “ເລີ່ມທຸລະກິດດ້ານອາຫານການກິນ”.  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທາງສະມາຄົມກໍຈະໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຕາມເຂດ, ພາກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020
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