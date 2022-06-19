ຂ່າວສານ
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ
ຕອນບ່າຍວນັທີ 17 ມິຖຸນາ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ (VCCA) ໄດ້ປະກາດ ແຜນຮ່າງ “ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ, ໄລຍະ 2022 – 2024” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານການກິນຂອງແຕ່ລະເຂດ, ພາກ (ພາບ: TTXVN)
ແຜນຮ່າງ ຈະຜູກຮັດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກໍຄືນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ. ແຜນຮ່າງໄດ້ຊຸກຍູ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊີດຊູການອະນຸລັກວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ. ຈາກພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າຂອງແຜນຮ່າງ, ສະມາຄົມວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຈະຄັດຈ້ອນເອົາຊຸດອາຫານການກິນມີຄວາມສາມາດກາຍເປັນຮູບແບບ “ເລີ່ມທຸລະກິດດ້ານອາຫານການກິນ”. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທາງສະມາຄົມກໍຈະໂຄສະນາ, ແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຕາມເຂດ, ພາກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)