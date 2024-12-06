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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​​ແລວ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ວ່ອງ​ໄວ, ຍືນ​ຍົງ

ໃນສະພາບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ລະບົບຂາຍຍ່ອຍຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ເວທີປາໄສນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພັດທະນາ ການຄ້າພາຍໃນປະເທດ ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເປັນໜ້າສົນໃຈຢູ່ເວທີປາໄສນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພັດທະນາ ການຄ້າພາຍໃນປະເທດ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາລະບົບຂາຍຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄໝວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ” ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາຄຳເຫັນຢູ່ເວທີປາໄສໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການບູລະນະ ແລະ ສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ມີຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂາຍຍ່ອຍພັດທະນາ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຮູບແບບຂາຍຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄໝຄືການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ລະບົບສະໜອງອັດສະລິຍະ ແລະ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການເຄື່ອນໄຫວຂາຍຍ່ອຍ. ທ່ານ ປອ. ຫວ້ໍຈິແທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລະບົບຂາຍຍ່ອຍມີຄວາມແກ້ງແຍ້ງ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ຕາມວັນເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫັນປ່ຽນແມ່ນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດໄລ່. ພິເສດແມ່ນເຮັດແນວໃດຈະສ້າງຄວາມແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງວິວັດການຫັນປ່ຽນໄດ້ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ພັດທະນາທັນກັບການຫັນປ່ຽນແຕ່ກໍ່ຍັງຮັກສາມູນເຊື້ອ. ວິວັດການຫັນປ່ຽນຈະຕ້ອງການຫຼາຍນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບົດບາດຂອງລັດໃນການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປີ 2025: ໃຫ້ບຸລິມະສິດການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ບັນລຸປະມານ 8%

ປິ 2025, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕ, ສູ້ຊົນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8%, ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ 3.000 km. ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຊື່ງລັດຖະບານຕ້ອງສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ,ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດຊາດ.
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