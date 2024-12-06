ຂ່າວສານ
ສ້າງແລວນິຕິກຳເພື່ອພັດທະນາລະບົບຂາຍຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄໝວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນເປັນໜ້າສົນໃຈຢູ່ເວທີປາໄສນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພັດທະນາ ການຄ້າພາຍໃນປະເທດ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາລະບົບຂາຍຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄໝວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ” ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາຄຳເຫັນຢູ່ເວທີປາໄສໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການບູລະນະ ແລະ ສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ມີຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂາຍຍ່ອຍພັດທະນາ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຮູບແບບຂາຍຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄໝຄືການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ລະບົບສະໜອງອັດສະລິຍະ ແລະ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການເຄື່ອນໄຫວຂາຍຍ່ອຍ. ທ່ານ ປອ. ຫວ້ໍຈິແທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ການແກ້ງແຍ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ລະບົບຂາຍຍ່ອຍມີຄວາມແກ້ງແຍ້ງ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ຕາມວັນເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫັນປ່ຽນແມ່ນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດໄລ່. ພິເສດແມ່ນເຮັດແນວໃດຈະສ້າງຄວາມແກ້ງແຍ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຂອງວິວັດການຫັນປ່ຽນໄດ້ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ພັດທະນາທັນກັບການຫັນປ່ຽນແຕ່ກໍ່ຍັງຮັກສາມູນເຊື້ອ. ວິວັດການຫັນປ່ຽນຈະຕ້ອງການຫຼາຍນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບົດບາດຂອງລັດໃນການຫັນປ່ຽນນີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.