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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຕາ​ໜ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ, ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ, ພາກ

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນເຖ ຖືກຊັກຖາມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຂອງຊາດ, ລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ; ຂັ້ນຕອນການຜັນຂະຫຍາຍຈຸດເກັບເງິນຄ່າທາງແບບອັດຕະໂນມັດ; ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມໄດ້ລົງທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ…
   ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຖ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: baochinhphu.vn)   

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຖ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນເຖ ຖືກຊັກຖາມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຂອງຊາດ, ລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ; ຂັ້ນຕອນການຜັນຂະຫຍາຍຈຸດເກັບເງິນຄ່າທາງແບບອັດຕະໂນມັດ; ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມໄດ້ລົງທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ…

ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ນໍາເຂົ້າໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ລັດຖະບານໄດ້ ຍື່ນສະເໜີ 5 ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ຂອງຕົວເມືອງ, ສ້າງແລວຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງເຂດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນເຖ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຄົບຊຸດໃນປະເທດ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອບຸກທະລຸ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ.

“ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ສ້າງແຜນຮ່າງປະຕິບັດ 5.000 ກິໂລແມັດ ດ້ວຍ 1 ໃນບັນດາຄາດໝາຍ ແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງເຂດ, ພາກ, ພິເສດແມ່ນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງບັນດາເຂດພາກທີ່ພວມມີຢູ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລໄຕ້ຫວັນ .
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