ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຖ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນເຖ ຖືກຊັກຖາມ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຂອງຊາດ, ລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ; ຂັ້ນຕອນການຜັນຂະຫຍາຍຈຸດເກັບເງິນຄ່າທາງແບບອັດຕະໂນມັດ; ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມໄດ້ລົງທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ…
ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ນໍາເຂົ້າໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ລັດຖະບານໄດ້ ຍື່ນສະເໜີ 5 ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມ ເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ຂອງຕົວເມືອງ, ສ້າງແລວຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງເຂດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນເຖ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຄົບຊຸດໃນປະເທດ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອບຸກທະລຸ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ.
“ລັດຖະບານ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ສ້າງແຜນຮ່າງປະຕິບັດ 5.000 ກິໂລແມັດ ດ້ວຍ 1 ໃນບັນດາຄາດໝາຍ ແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງເຂດ, ພາກ, ພິເສດແມ່ນຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງບັນດາເຂດພາກທີ່ພວມມີຢູ່”.