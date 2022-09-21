ຂ່າວສານ
ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ພິທີລົງນາມລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກໍ່ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາຄັ້ງທີ 6 ປີ 2022. ພາຍຫຼັງ 5ປີ ແຫ່ງການລົງນາມ, ຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານພ້ອມກັນພັດທະນາຄັ້ງທີ 5 ປີ 2017 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Kampot, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ແທດຈິງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວໂຮມສາມັກຄີພັດທະນາປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເລຕ໋ຽນເຈົາ, ຮອງປະທານ - ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບຂອງກອງປະຊຸມຊາຍແດນມື້ນີ້ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຫດການ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022”, ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາອັນດີງາມຂອງການພົວພັນ “ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດຊາດ, ພວກເຮົາຍິ່ງຕັດສິນໃຈພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ -ກຳປູເຈຍ ສວຍສົດງົດງາມ, ໝັ້ນຄົງທະໜົງແກ່ນຊົ່ວກາລະນານ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)