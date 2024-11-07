ຂ່າວສານ
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການ, ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນສາທາລະນະ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຕີລາຄາສູງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດການເພີ່ມການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະສົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ.