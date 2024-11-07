Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການ, ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຕີລາຄາສູງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດການເພີ່ມການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນສາທາລະນະ (ສະບັບປັບປຸງ), ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານຕີລາຄາສູງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກຳນົດການເພີ່ມການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການ, ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕາມຮູບແບບຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະສົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກສຽງອວຍພອນທ່ານ Donald Trump ທີ່ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດສຳລັບທ່ານ Donald Trump ເອງ ແລະ ຂອງອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top