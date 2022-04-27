ຂ່າວສານ
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 2 ຝ່າຍຮ່ວມມືກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນຍົກວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ກໍຄືນຳການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີວຽກງານບຳລຸງສ້າງນັກສຶກສາ ລາວ ກໍຄືແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາສະເພາະລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ - ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງທັນການ ແລະ ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປິແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ.