ສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນພື້ນຖານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື (ພາບ: quochoi.vn)

ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ເປັນມື້ເຮັດວຽກທີ 25, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ສະຫງວນເວລາມື້ໜຶ່ງເພື່ອປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາວິຊາຊີບ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 71 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສະບັບຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່, ແຕ່ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ກົດໝາຍຕ້ອງຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍບຸກທະລຸຂອງມະຕິ 71 ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງເຖິງຖອງ, ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນດ້ານລະບອບລະບຽບການ, ກຳລັງຄົນ, ການເງິນ, ສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ໃນໄລຍະພຽງສັ້ນໆ, ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 72 (72-NQ/TW) ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງ ປຊຊ (ເດືອນກັນຍາ ປີ 2025), ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກະກຽມຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນມະຕິເລກທີ 72. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບທາງການເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ-ເສົາຄ້ຳຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ອ່ານເພີ່ມ

