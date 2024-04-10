ຂ່າວສານ ສ້າງກອບນິຕິກຳສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ AI 10/04/2024 ວິວັດການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ (Virtual Assiistan) ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາໂປຼແກຼມປັນຍາປະດິດ (AI) ເວົ້າລວມ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: TTXVN)ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຝູຕຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວິວັດການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ (Virtual Assiistan) ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາໂປຼແກຼມປັນຍາປະດິດ (AI) ເວົ້າລວມ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ Virtual Assiistan ແມ່ນ: ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຖືມະນຸດ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ຫຼີກລ້ຽງການລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ກໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບການຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)