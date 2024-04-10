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ຂ່າວສານ

ສ້າງກອບນິຕິກຳສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ AI

ວິວັດການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ (Virtual Assiistan) ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາໂປຼແກຼມປັນຍາປະດິດ (AI) ເວົ້າລວມ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: TTXVN)
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຝູຕຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວິວັດການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍເໝືອນຈິງ (Virtual Assiistan) ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາໂປຼແກຼມປັນຍາປະດິດ (AI) ເວົ້າລວມ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ທັດສະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ Virtual Assiistan ແມ່ນ: ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຖືມະນຸດ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ຫຼີກລ້ຽງການລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ. ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ກໍ່ເຮັດວຽກກັບບັນດາວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ, ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບການຮັບປະກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ພົວພັນໃນປີ 2024
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