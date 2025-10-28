Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ: ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​​ເມ​ລິ​ກາ ລາ​ຕິນ ຍົກ​ສູງ​ບົດ​ບາດ ແລະ ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ໜັງສືພິມ El Economista ຂອງ ເມກຊີໂກ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເລື່ອງຫຼາຍປະເທດພ້ອມກັນລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກອບນິຕິກຳລວມເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳເຕັກນິກດີຈີຕອນ - ຈາກການສໍ້ໂກງທາງອອນໄລ…
ໜ້າຈໍໜັງສືພິມ El Economista ຂອງເມັກຊີໂກ (ພາບ: TTXVN)

ສື່ມວນຊົນພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນໃນຊຸມວັນຜ່ານມາໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມໝາຍຂອງພິທີເປີດການລົງນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ຫາກໍດຳເນີນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຖືນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ໃນການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອໄດ້ຮັບການເລືອກເອົາເປັນປະເທດເຈົ້າພາບຂອງເຫດການທີ່ມີຂອບຂະໜາດທົ່ວໂລກນີ້.ໃນບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ສປຊ ຮຽກຮ້ອງການປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ”, ຊ່ອງສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດ teleSUR ຂອງ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງເຫດການທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໂລກນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຕັ້ງໜ້າຂອງປະເທດເຈົ້າພາບໃນວິວັດການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສ້າງພື້ນທີ່ໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.

ໜັງສືພິມ El Economista ຂອງ ເມກຊີໂກ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເລື່ອງຫຼາຍປະເທດພ້ອມກັນລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກອບນິຕິກຳລວມເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳເຕັກນິກດີຈີຕອນ - ຈາກການສໍ້ໂກງທາງອອນໄລ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ ອາ​ຊຽນ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ 3 ກົກ​ເຄົ້າແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ ອາ​ຊຽນ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ 3 ກົກ​ເຄົ້າແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ” ແມ່ນການຄັດເລືອກ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຍຸດທະສາດຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ ເສີມຂະຫຍາຍສາມກົກເຄົ້າແຫຼ່ງກຳລັງຍຸດທະສາດຢ່າງແຮງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top