ຂ່າວສານ
ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດສຳລັບມວນມະນຸດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ກວ່າ 40 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມເພື່ອນມິດ UNCLOS (UNCLOS GoF), ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ UNCLOS ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດສຳລັບມວນມະນຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍືນຍົງ. UNCLOS ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນໂລກ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ເກຼັກ, ອີຢິບ ແລະ ເຊເນການ ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “40 ປີແຫ່ງການຮັບຮອງເອົາ UNCLOS - ບັນດາຜົນງານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ວາງອອກ”.