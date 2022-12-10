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ຂ່າວສານ

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ປະ​ຫວ​ັດ​ສາດ​ສຳ​ລັບມວນ​ມະ​ນຸດ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ, ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ຕາງໜ້າໃຫ້ກວ່າ 40 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມເພື່ອນມິດ UNCLOS (UNCLOS GoF), ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ UNCLOS ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດສຳລັບມວນມະນຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ມະຫາສະໝຸດຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍືນຍົງ. UNCLOS ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນໂລກ, ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ເກຼັກ, ອີຢິບ ແລະ ເຊເນການ ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “40 ປີແຫ່ງການຮັບຮອງເອົາ UNCLOS - ບັນດາຜົນງານ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ວາງອອກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່່ທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່່ທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງນາມ “ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງທະເລ ແລະ ຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ Thai - MECC ”....
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