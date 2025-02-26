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ຂ່າວສານ

ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ໄທ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ 25 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ວາອີກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ (ພາບ: TTXVN)
ນີ້ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 25 ກຸມພາ 2025. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ວາອີກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສະເໜີລັດຖະບານໄທ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໄທ. ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງໄທ ຢູ່ພາກພື້ນ, ໄທປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການເຊື່ອມຈອດກໍ່ຄືເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສິ່ງ​ທ້​າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ເພື່​ອ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນ ກ້າວ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ

ສິ່ງ​ທ້​າ​ທາຍ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ເພື່​ອ​ໃຫ້​ອາ​ຊຽນ ກ້າວ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ແລະ ການກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນພວມກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນກ່ວາເວລາໃດໝົດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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