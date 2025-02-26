ຂ່າວສານ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ໄທບັນລຸເປົ້າໝາຍ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ 26/02/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ວາອີກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ (ພາບ: TTXVN)ນີ້ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 25 ກຸມພາ 2025. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ວາອີກຄື: ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ສະເໜີລັດຖະບານໄທ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ທຳມາຫາກິນ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໄທ. ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄທ ມາຣິດ ສະຫງຽມພົງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງໄທ ຢູ່ພາກພື້ນ, ໄທປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການເຊື່ອມຈອດກໍ່ຄືເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)