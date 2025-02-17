Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສູ້ຊົນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ກຳມະກອນພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິວັດການຝຶກຝົນ, ຫຼໍ່ຫຼອມ, ສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກພັກກຳມະກອນດີເດັ່ນ.
ທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: congthuong.vn)

“ພັກພຽງແຕ່ພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງໄດ້ ເມື່ອສະມາຊິກພັກແຕ່ລະຄົນຍາມໃດກໍ່ສູ້ຊົນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່”. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ເວທີປາໄສ “ສູ້ຊົນເຂົ້າເປັນສະມາຊກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”, ໂດຍສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

     ຕາມທ່ານ ຫງວຽນດິງຄາງ, ປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ກຳມະກອນພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິວັດການຝຶກຝົນ, ຫຼໍ່ຫຼອມ, ສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກພັກກຳມະກອນດີເດັ່ນ; ສົ່ງເສີມກຳມະກອນສູ້ຊົນກາຍເປັນສະມາຊິກພັກ; ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງສະມາຊິກກຳມະບານ ເມື່ອເປັນກຽດໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ.

   ຕາມສະຫະພັນໃຫ່ຍແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນອາຍຸການ 2018 – 2023, ກຳມະບານທຸກຂັ້ນໄດ້ແນະນຳສະມາຊິກກຳມະບານດີເດັ່ນກວ່າ 700.000 ຄົນໃຫ້ແກ່ພັກ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຫຼໍ່ຫຼອມ, ຮັບເປັນສະມາຊິກ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,8 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ອາຍຸການ 2013 – 2018.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເບົ່າຈຸກ ຕ້ອນຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງາມປະກວດຜູ້ຊາຍຕາງໜ້າທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເບົ່າຈຸກ ຕ້ອນຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງາມປະກວດຜູ້ຊາຍຕາງໜ້າທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງໝູ່ບ້ານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top